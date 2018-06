Via Campesina inicia jornada de lutas

Começaram na quarta-feira as manifestações de organizações camponesas da Via Campesina do Brasil contra os malefícios do modelo baseado no agronegócio. Espalhados por vários Estados, os manifestantes reivindicam o fortalecimento da agricultura camponesa e a Reforma Agrária dentro de um novo modelo de agricultura que produza alimentos sem agrotóxicos em equilíbrio com o ambiente. A entidade condena a produção agrícola sob o controle de grandes proprietários de terra e empresas transnacionais que prioriza a produção de monocultivos extensivos em grande escala e destina grande parte da produção para fora do País.