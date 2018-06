Via Dutra contará com 25 radares fixos A partir de segunda-feira, a Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio, contará com a fiscalização de 25 radares fixos ao longo de seus 402 quilômetros de extensão. Dez deles vão operar no trecho paulista da rodovia, nos municípios de Guarulhos, Arujá, São José dos Campos, Caçapava e Lavrinhas. Até agora, a Via Dutra contava apenas com a fiscalização de radares móveis, que eram instalados pela Polícia Rodoviária Federal.