Viação de ônibus Paratodos paralisada na Zona Sul de SP Os passageiros que dependem de coletivos da Viação Paratodos, empresa que possui 300 ônibus e atende 12 linhas na zona sul da capital paulista, terão dificuldade para ir para o trabalho nesta manhã de segunda-feira. Os motoristas e cobradores estão reunidos desde às 4h30 na garagem da empresa e nenhum ônibus saiu do pátio até às 6h30. Os funcionários exigem da diretoria da empresa o pagamento 50% das horas extras feitas. Os moradores do Jardim Miriam, Conceição, Jabaquara, Cupecê, Vila Joaniza e bairros na divisa com Diadema devem ser os mais afetados. Segundo a São Paulo Transportes (SPTrans), o Plano de apoio entre as empresas em situação de emergência (Paese) já foi acionado.