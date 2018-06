Viaduto é liberado após defeito em trólebus em São Paulo O viaduto Alcântara Machado, na zona Leste de São Paulo, que estava interditado desde as 6 horas desta sexta-feira, 14, devido um defeito na linha elétrica da rede de trólebus foi liberado por volta das 9 horas. O trólebus foi retirado da via e o trânsito começou a fluir normalmente. Por volta das 9h10, o congestionamento na Radial Leste chegou a nove quilômetros indo do local do acidente até o metrô Vila Matilde, mas por volta das 10 horas, a lentidão chegava a apenas dois quilômetros. A fiação da linha 3160, Vila Prudente-Praça Clóvis, se rompeu por volta das 6 horas, no final da pista local do viaduto Alcântara Machado, que segue em direção ao Centro.