Viadutos em fúria Entreouvido, numa rodinha de populares abismados com a barbeiragem no cruzamento do Expresso Tiradentes com o Viaduto Grande São Paulo, na zona sul da capital: "A engenharia de tráfego de São Paulo até que é boa. A de obras públicas é que é uma porcaria." A cidade tem visto coisas além de congestionamentos. Volta e meia, o caminho dos carros vira cenário de terremoto, sem que, para isso, a terra precise se coçar. Um ano e três meses após o advento da cratera do Metrô, o paulistano custou a acreditar na notícia de que a estrutura do Fura-Fila caiu no 1º de abril. O prefeito Gilberto Kassab pediu imediatamente um relatório sobre a colisão de viadutos - a que ponto chegamos! -, e não será surpresa para esta coluna se a rocha responsabilizada pelo desmoronamento da Linha 4 tiver alguma coisa a ver com mais esse acidente de peso. A população deve se manter alerta: há uma pedra assassina solta por aí. E não adianta sair de casa de capacete. A danada pesa 15 mil toneladas. BOLETIM MÉDICO Um dia depois do encontro em Itaboraí (RJ), Sérgio Cabral e Lula continuam cheios de dengo um com outro. Podem ter sido picados pela mosca azul. PREMIAÇÃO A CPI dos cartões é desde já a primeira barbada do Prêmio Esso de Jornalismo 2008. Não tem para mais ninguém na categoria Notícia Enguiçada. Ar maternal É fácil explicar o rebuliço provocado no ninho tucano pelo mal-estar seguido de tonturas de José Serra na manhã de ontem. Uma improvável gravidez mudaria inteiramente a imagem sisuda do governador rumo ao Palácio do Planalto. Enfim, não foi dessa vez! Mercadinho Dá para acreditar que o dólar foi o melhor investimento de março? Imagina-se que, seguido de perto, por tudo aquilo que ficou guardado no colchão. O papa está confuso O Vaticano ainda não decidiu se vai ampliar sua listinha de pecados. A princípio, não vê com bons olhos esse negócio da entrada da Ucrânia na Otan. Soa esquisito aos ouvidos de duplo sentido. Questão de lógica Depois de encher a bola de Severino Cavalcanti, Hugo Chávez e Renan Calheiros na semana passada, o presidente Lula deve sair a qualquer momento em defesa de Robert Mugabe nas eleições do Zimbábue. Upgrade Está na mesa de negociações da greve dos Correios um plano de cargos que pode pôr fim ao movimento. Prevê a figura do carteiro banda larga.