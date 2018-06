Viagem realça diferenças entre estilos

As diferenças das presidentes estão marcadas desde o início de suas carreiras políticas. Na ditadura militar brasileira, Dilma atuou em grupos guerrilheiros e foi presa e torturada. Quando as Forças Armadas da Argentina tomaram o poder, em 1976, Cristina estudava Direito e militava na Juventude Peronista ao lado de Kirchner, mas sem peso político e nunca chegou a ser presa.

No poder, ambas herdaram ministros dos antecessores: Cristina manteve 12 de 16 membros da equipe de Kirchner, enquanto Dilma escolheu 14 nomes que trabalhavam com Lula.

No trato com a imprensa, novas diferenças. Cristina é avessa a entrevistas e bate de frente com a mídia. Dilma adota relação mais profissional. Não por acaso, jornais argentinos críticos ao governo consideram a brasileira um "exemplo de moderação" que Cristina deveria seguir.