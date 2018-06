Viajar barato no carnaval, só para destino alternativo As companhias aéreas estão anunciado passagens aéreas promocionais, mas a duas semanas do carnaval está difícil usufruir dos descontos para quem pretende viajar no feriado. Ao pesquisar preços de passagens nos sites das empresas na internet, a maioria das buscas nos destinos mais solicitados resulta em tarifas esgotadas, vôos lotados ou disponibilidade de viajar apenas pelo preço da tarifa cheia. Para viajar barato e aproveitar as promoções, só se for um destino alternativo. A Varig destaca na promoção "Destinos de Verão" a rota São Paulo - Florianópolis por R$ 159,00, mas ao tentar fazer a compra pela internet para o dia 16 de fevereiro (sexta-feira pré-carnaval), por exemplo, a única opção é uma passagem por R$ 872,00, a tarifa completa. Se for pela TAM, na mesma data, a passagem mais barata fica por R$ 589,50. Na Gol, o vôo custa R$ 540,00. Aproveitar a promoção da Varig, nesse caso, só é possível se o paulistano puder viajar três dias antes para Florianópolis, na terça-feira (dia 13), data para qual ainda estão à venda passagens por R$ 159,00, ou então na noite do domingo, dia 18, durante o feriadão. Num outro exemplo, de São Paulo a Salvador, a Varig anuncia passagens promocionais a partir de R$ 199,00. Para o dia 16 de fevereiro, porém, só é possível encontrar passagem à venda pela companhia partindo do aeroporto de Guarulhos, por R$ 652,00. A TAM informa que não tem mais vôos disponíveis nesta data para Salvador. Na Gol, há vários vôos para Salvador (apenas dois diretos, os outros todos com escala no Rio, Belo Horizonte ou Brasília), mas a passagem custa R$ 1.260,00. "Contrafluxo" A promoção "Contramão no Feriado" da Gol, na verdade, é vantajosa apenas para quem viajará no contrafluxo nos dias de carnaval. Isso é, para quem optou por visitar familiares longe da agitação do carnaval ou fazer uma programação alternativa. Tomando novamente como exemplo a sexta-feira pré-carnaval, dia 16, quem viajar de Salvador a São Paulo consegue comprar passagens por R$ 133,00 (vôo "corujão", na madrugada) ou a partir de R$ 345,00 (diurno). Ou seja, o desconto chega a 90%. Para não repetir os problemas de atraso e superlotação sofridos no Natal, a TAM já antecipou um esquema especial para atender o aumento da demanda previsto no período de carnaval, entre os dias 16 e 21 de fevereiro. As medidas incluem de quatro a sete aviões reserva nos principais aeroportos do País. A companhia também terá no feriado 20 equipes reserva de tripulantes técnicos (pilotos e co-pilotos) e de cabine (comissários) diariamente, totalizando 120 funcionários. Além disso, em razão da baixa demanda nas rotas de negócios nos dias de carnaval, a TAM anunciou o cancelamento de 299 vôos no período, sendo o maior volume (102 vôos) na segunda-feira, dia 19. Na ponte aérea São Paulo-Rio, as tarifas são de R$ 289,00 (mínima) e R$ 319,00 (máxima) na Gol. Na Varig, a partir de R$ 135,00. Na TAM, a partir de R$ 179,50 até o máximo de R$ 689,50 se deixar para a última hora.