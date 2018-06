Vias do entorno do Anhembi são liberadas após Formula Indy

SÃO PAULO - Todas as vias que haviam sido interditadas na região do Anhembi, zona norte de São Paulo, para a realização da prova de Fórmula Indy 300, nesta segunda-feira, 2, foram liberadas.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), as ruas e avenidas do entorno do Anhembi e as pistas sentido Castelo Branco da Marginal do Tietê foram liberadas ao tráfego por volta das 14h30. A previsão inicial era que a pista local da marginal fosse aberta apenas a partir das 15 horas.

Por volta das 15h15, depois da liberação, a pista expressa da Marginal Tietê tinha 1,2 quilômetro de engarrafamento, entre a Ponte da Casa Verde e Rua Milton Rodrigues. A pista local apresentava morosidade de 700 metros entre as Ruas Milton Rodrigues e Massinet Sorcinelli.

Por conta das interdições, os motoristas enfrentaram enormes filas durante a manhã de hoje. Só a pista expressa da marginal registrou, em boa parte desta manhã, cerca de 10 quilômetros de trânsito carregado.