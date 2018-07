Viatura da PM é fuzilada em Diadema Uma viatura da Polícia Militar foi fuzilada por volta das 21h30 de ontem no Jardim Campanhário, periferia de Diadema, no grande ABC paulista. O incidente aconteceu depois que dois policiais decidiram seguir um Gol vermelho, que realizava um cavalo-de-pau em uma rua de Diadema. Quando a viatura se aproximou, os ocupantes do Gol, armados com um fuzil HK, dispararam pelo menos 20 tiros contra o carro da polícia. O cabo Rinaldo Grígoli, 39, foi baleado no peito, na perna e no braço e está internado em estado grave no Hospital Público de Diadema. A polícia prendeu um suspeito.