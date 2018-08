Viatura desvia de morador de rua e provoca 3 mortes em Curitiba

CURITIBA - Uma viatura policial do 20º Batalhão de Polícia que seguia pela canaleta expressa da linha verde (trecho urbano da rodovia BR-116 que corta Curitiba), no bairro Guabirotuba, atropelou cinco pessoas que aguardavam um ônibus em um ponto localizado na via marginal. Três morreram.

O carro perdeu o controle ao desviar de um morador de rua, atravessou o canteiro e atropelou o grupo. Duas das três pessoas mortas foram identificadas: Fabiana Maria da Silva, de 29 anos, e Vergínia Gouvea Enes, de 67. Os feridos não correm risco de morrer. Os nomes dos policiais não foram divulgados.

Em entrevista, o comandante do 20º BPM, tenente-coronel Mario Henrique do Carmo disse o acidente foi uma "fatalidade". "Estamos tomando as providências para elucidar o ocorrido, não temos a informação sobre para onde os policiais estavam indo, mas afirmo que todos os sinais luminosos de emergência estavam ligados, segundo as testemunhas", disse.