Viatura do interior é isenta de inspeção em SP A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente formalizou ontem a liberação da inspeção veicular aos carros da Polícia Militar que circulam no interior e no litoral do Estado. Publicada no Diário Oficial da Cidade, a isenção é para viaturas de fora da região metropolitana. Como todos os carros da PM são registrados na capital, sede do Comando Geral da corporação, as viaturas com placas de final 1 tiveram o licenciamento bloqueado no início do mês, por causa da falta de inspeção, condição para o licenciamento da frota paulistana obrigada a fazer o teste neste ano. O bloqueio da documentação é automático e atingiu também veículos particulares, de empresas e de outras frotas oficiais que não fizeram a inspeção dos automóveis com placas de final 1 até 30 de abril. Os pedidos da PM foram deferidos com base na portaria da Secretaria do Verde que permite a isenção a veículos registrados na capital que circulem exclusivamente fora da Grande São Paulo. As viaturas que fazem o patrulhamento na capital agendaram o teste para a próxima semana e regularizarão a documentação ainda neste mês. Em 2009, a inspeção é obrigatória para 41% da frota paulistana: carros fabricados de 2003 a 2008 e toda a frota de motos e de veículos movidos a diesel. Mais informações em www.controlar.com.br. ISENÇÃO PARA IDOSOS A Câmara Municipal de São Paulo aprovou anteontem, em primeira votação, projeto de autoria do vereador Domingos Dissei (DEM) que propõe a isenção do pagamento da taxa de inspeção veicular para pessoas com 60 anos ou mais - limitada a um veículo nacional. O texto passará por ajustes antes de ir à segunda votação.