Vice de Mercadante só será anunciado sábado

O pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, senador Aloizio Mercadante, disse que o nome do candidato a vice de sua chapa será anunciado apenas na convenção estadual do PT, marcada para sábado, dia 26. O PT estuda três nomes para a vaga. Dois nomes são do PDT: Major Olímpio e Manoel Antunes. O terceiro nome é do senador Eduardo Suplicy (PT). Algumas alas dentro do PT rejeitam os nomes dos aliados e querem uma chapa puro-sangue.