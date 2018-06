Vice de Serra diz que Mercadante é arrogante O candidato a vice-governador de São Paulo pelo PSDB, deputado federal Alberto Goldman (PSDB), saiu em defesa de seu companheiro de chapa, José Serra, rebatendo às críticas feitas hoje contra o ex-prefeito e ex-ministro pelo candidato do PT, senador Aloizio Mercadante. "A forma irônica com que o senador Mercadante tratou o candidato José Serra mostra o seu grau de arrogância", disse. Para Goldman, Mercadante foi "arrogante" ao dizer que, apesar de ter sido ministro do Planejamento do governo Fernando Henrique Cardoso, Serra não resolveu o problema "da dívida externa, nem do câmbio, nem da taxa de juros". "Melhor seria se ele (Mercadante) explicasse qual foi seu papel, no passado ou no presente, para o avanço das exportações e a queda da taxa de juros", atacou o tucano, para quem, apesar das últimas quedas da taxa Selic anunciadas pelo Copom, o Brasil ainda possui a taxa de juros real "mais alta do mundo".