Vice foi o maior doador de Marina Silva

O maior doador foi o empresário Guilherme Peirão Leal, candidato a vice na chapa de Marina e acionista da empresa de cosméticos Natura. De acordo com a prestação de contas disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na internet (www.tse.jus.br), ele doou quase R$ 12 milhões para a campanha.

Outros grandes doadores foram as construtoras Andrade Gutierrez, com R$ 1,1 milhão, e Camargo Correa, com R$ 1 milhão, o banco Itaú Unibanco, com R$ 1 milhão, as fabricantes de aviões Embraer, com R$ 425 mil, e de bebidas Ambev, com R$ 400 mil, e a empresa Suzano Papel e Celulose, com R$ 532 mil.

Um dos homens mais ricos do mundo, o empresário Eike Batista também está entre os grandes doadores da campanha de Marina Silva. Ele contribuiu com R$ 500 mil.

Prazo. Pela prestação de contas protocolada no TSE pelo partido, a campanha de Marina informou que as despesas e receitas foram iguais. Assim como ocorrerá com todos os candidatos, as contas de Marina terão de ser julgadas pelos ministros do tribunal eleitoral.

Todos os candidatos que não foram para o segundo turno têm até o final do dia de hoje para apresentar as suas prestações de contas à Justiça Eleitoral. Em alguns Estados, os tribunais regionais eleitorais (TREs) prorrogaram esse prazo para até amanhã por causa do feriado de Finados.