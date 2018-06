Vice não aceita derrota em concurso de Miss Amazonas e arranca coroa da vencedora

Um concurso para eleger a mulher mais bonita do Amazonas terminou em confusão nesta sexta-feira, 30. Sheislaine Hayalla, que ficou em segundo lugar no Miss Amazonas 2015, ficou irritada com o resultado e, num momento de fúria, arrancou a coroa da vencedora, Carol Toledo. Um vídeo com a confusão foi postado no YouTube.

Nas imagens, feitas por cinegrafista amador, mostra as duas de mãos dadas momentos antes de a vencedora ser anunciada. Após o anúncio, Sheislane se afasta, é consolada pelas outras concorrentes, mas, em seguida, avança sobre o objeto na cabeça da rival.

No vídeo abaixo é possível ver o momento em que Sheislaine arranca a coroa da cabeça de Carol e joga no chão. Confira: