Vice-prefeito é preso em audiência da CPI da Pedofilia no MA

O vice-prefeito de Bom Lugar, no Maranhão, Waldemiro Leite Viana, de 49 anos, foi preso na madrugada de desta terça-feira, 15, ao final do primeiro dia de audiência da CPI da Pedofilia na Assembleia Legislativa do Maranhão. A prisão preventiva foi decretada pela juíza de Bacabal Lívia Maria Aguiar.

Viana é suspeito de manter relações sexuais com uma garota de 14 anos. A mãe da menina, Sineide Cardoso Macedo, cuja detenção foi anunciada no início da noite, foi levada à delegacia no mesmo carro que transportou o vice-prefeito.

Desde segunda, a CPI da Pedofilia do Senado ouve relatos de vítimas e suspeitos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, no auditório da Assembleia Legislativa.