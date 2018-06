Vice-prefeito é refém em assalto na Grande Salvador

João Oliveira, vice-prefeito de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, foi refém de 3 assaltantes que invadiram a Secretaria de Administração da cidade na manhã desta terça-feira, 4. Oliveira, que acumula o cargo de secretário de administração, foi trancado dentro de um banheiro do gabinete junto com outros funcionários da Secretaria e de um guarda municipal que trabalhava no local. Segundo o vice-prefeito, os assaltantes entraram na secretaria vestidos com terno e gravata e se identificaram como policiais federais. Os bandidos renderam quem estava no local e levaram talões de tíquete-alimentação e de vale combustível, além de telefones celular dos funcionários. A polícia ainda não tem pistas dos autores do assalto.