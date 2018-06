Vice-presidente da Fiesp é assaltado dentro de casa na Granja Viana O vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Ricardo Lerner, teve sua casa assaltada no sábado, na Granja Viana, região de Cotia, na Grande São Paulo. Os bandidos permaneceram por cerca de duas horas e fizeram reféns o proprietário, a família e amigos que participavam de uma festa. A vítima atua no ramo de joias. Ele é proprietário da Denoir Indústria Comércio e Exportação Ltda. e é amigo pessoal do secretário da Segurança Pública, Antonio Ferreira Pinto. Por causa do assalto, Ferreira Pinto teria feito uma visita a Lerner no domingo. A Assessoria de Imprensa da secretaria não confirmou a informação. A investigação está sob a responsabilidade do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic). A reportagem apurou que o crime aconteceu à noite, quando ocorria uma confraternização na casa. Por causa da reunião, os quatro cães de guarda foram trancados no canil. Pelo menos três bandidos participaram do roubo. Mas comparsas poderiam estar do lado de fora dando cobertura ao trio. Os bandidos estavam armados e renderam Lerner, parentes e convidados, além dos funcionários da casa. Os assaltantes pegaram carteiras, celulares, relógios e joias dos reféns, que foram trancados na adega entre 17h e 19h. Os criminosos não pareciam ser "profissionais". Roubaram televisores de LCD, além de garrafas de uísque e vinhos. Os reféns conseguiram pedir socorro e sair da adega. Em 2008, Lerner, que também é diretor titular do Departamento de Segurança da Fiesp, viajou com Ferreira Pinto, então na Secretaria da Administração Penitenciária, para Inglaterra e Espanha com a finalidade de conhecer o modelo de parceria com a iniciativa privada para a construção de presídios.