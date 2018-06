Vice-presidente do Salgueiro é baleado na zona norte do Rio

O vice-presidente da escola de samba Salgueiro, Marcello da Cunha Freire, conhecido como Marcello Tijolo, foi baleado, na noite desta terça-feira, 14, em Vila Isabel, na zona norte do Rio.

Segundo a Polícia Militar, ele estava perto do Petisco da Vila, tradicional restaurante situado no Boulevard 28 de Setembro, quando foi alvo dos tiros disparados por homens que passaram de moto.

Consciente, Marcello ainda conseguiu caminhar até a frente do restaurante, onde caiu e foi socorrido.

Tijolo foi levado ao Hospital Federal do Andaraí, na zona norte, e até as 21h não havia informações sobre seu estado de saúde. A Polícia Militar desconhece a motivação do crime.