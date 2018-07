Vídeo com imagens de estudante baleada é adulterado O chefe de Polícia Civil, Álvaro Lins, confirmou que dez minutos de gravações feitas por duas câmeras do circuito interno de TV da Universidade Estácio de Sá, onde a estudante Luciana de Novaes foi baleada na semana passada, foram adulterados. Os trechos mais importantes, que correspondem ao momento em que Luciana foi baleada e à correria que se seguiu, foram substituídos por outras imagens, segundo Lins. Ele disse que isso é crime passível de quatro anos de detenção. Se as imagens não forem entregues até amanhã, Lins pedirá abertura de inquérito paralelo para apurar o caso. O delegado Luiz Alberto de Andrade, que investiga o crime na universidade, foi hoje até lá para cobrar explicações sobre a adulteração.