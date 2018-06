Vídeo mostra bonde trafegando na contramão em Santa Teresa

SÃO PAULO - Um vídeo publicado na internet em julho mostra que um defeito nos trilhos fez um bondinho de Santa Teresa, no Rio, trafegar na contramão. Nas imagens, após tentarem entender porque o bonde não trocou de trilho, o condutor decide trafegar na contramão. Ele e os passageiros se divertem com a situação.

Nesta quarta-feira, foi divulgado que o bonde que saiu dos trilhos e tombou no sábado, matando cinco pessoas e ferindo 57, já tinha passado or várias manutenções durante o mês de agosto, segundo relatório da Companhia Estadual de Engenharia de Transporte e Logística (Central), ligada à Secretaria de Transportes do Estado.

O veículo foi para a manutenção 13 vezes durante o mês, cinco delas para consertar o freio. No dia 18, todas as quatro sapatas, uma peça que trava a roda, foram trocadas e duas apresentaram problemas durante os testes, no dia 20.

No dia seguinte, 21, o bonde deixou de sair por problemas no freio e só voltou a operar no dia 25, com a substituição de uma nova sapata. A última revisão antes do acidente aconteceu no dia 25, quando outra sapata foi substituída por nova.

De acordo com a Secretaria, será contratada uma instituição pública na área de engenharia, com especialização nas áreas de frenagem e engenharia mecânica, para realizar auditoria no sistema em geral - via permanente, carros, pantógrafo - a fim de avaliar os investimentos e estudos já feitos e propor as mudanças necessárias.