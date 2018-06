Vídeo mostra carro passando por cima de menino, que sai andando; assista

GOIÂNIA - Imagens de uma câmera de segurança de uma residência flagraram o atropelamento de um menino e da avó dele, que saíram com ferimentos leves, apesar da força do impacto. O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Bernardo Sayão com Rua Uruana, na Vila Jaiara, na cidade de Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia.

Um dos carros derruba as vítimas e depois passa em cima da mulher e da criança, que surpreendentemente se levanta assim que fica livre do pneu e fita a avó, que permanece de bruços no chão.

O menino João Pedro Nascimento, de 5 anos, e a avó, Vilma Theodoro do Nascimento, de 56, foram socorridos por pessoas que viram o acidente e levados ao Hospital de Urgências de Anápolis, onde foram constatados apenas ferimentos leves. O atropelamento aconteceu na tarde de terça-feira, após a dona de casa buscar o neto na creche, próximo do cruzamento.

Aparentemente, o acidente só não foi pior porque o carro que atropelou os dois, um Volkswagen Gol, estava parado e foi arrastado por um Honda Fit que trafegava em alta velocidade, empurrando o veículo sobre as vítimas. A mulher até percebe a colisão e tenta desviar, subindo na calçada, mas o carro atinge os dois assim mesmo.

Depois de muito susto e de exames médicos mostrarem o bom estado de saúde da avó e do neto, os dois têm recebido visitas na cidade de Anápolis e tratado o assunto como um renascimento e um milagre.