Vídeo mostra desabamento de prédio no Alemão após chuvas

RIO DE JANEIRO - Um prédio de três andares desabou no Morro das Palmeiras, no Complexo do Alemão, na tarde dessa quarta-feira, 11. As famílias que moravam no local, na zona norte da capital, haviam acabado de deixar o edifício e não houve feridos. A queda do prédio abalou as estruturas de uma casa vizinha, que também desabou nesta madrugada. Moradores voltaram ao local para tentar salvar pertences e estão assustados porque o asfalto está cedendo e pode afetar outros imóveis.

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos divulgou balanço parcial dos desalojados na Baixada Fluminense. Nova Iguaçu é a cidade mais atingida. Trinta e nove bairros foram afetados e 2 mil pessoas estão desalojadas. As famílias foram levadas para seis abrigos. Em Japeri, 62 pessoas foram abrigadas em uma creche e uma escola. Em Mesquita, 227 famílias foram para casas de parentes e amigos. Outras quatro estão na Escola Municipal Che Guevara, no bairro da Chatuba. Em Queimados, 11 famílias estão desabrigadas.