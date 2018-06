Vídeo mostra desespero de menina ao ser deixada pela mãe na rua

SÃO PAULO - A Polícia Civil do Paraná instaurou um inquérito para investigar uma mulher que abandonou a filha de 5 anos na rua e arrancou com seu carro em Curitiba na última quarta-feira, 31. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a criança aos berros pedindo para a mãe não deixá-la no local. A mãe deverá responder pelos crimes de abandono de incapaz e maus-tratos, além de poder perder a guarda da filha.

Veja abaixo:

O caso aconteceu no cruzamento das Ruas Visconde do Serro Frio e Olga de Araújo Espíndola, no bairro Novo Mundo, e as imagens foram gravadas por uma moradora da região.

"Mamãe, por favor, mamãe", grita desesperada a menina, enquanto a mulher continua dentro do veículo e começa a acelerar. A criança chega a passar na frente do automóvel para tentar impedir a saída da mãe, mas a motorista não se sensibiliza.

As imagens provocaram revolta nas redes sociais. "Meu Deus, estou muito triste com mais essa cena de crueldade e covardia", escreveu um internauta. "Nem os animais cometeriam tamanho descaso com suas crias."

"Eu chorei vendo isso, chorei apavorada, chorei com ódio e por saber que essa criança levará essa dor pelo resto da vida", comentou outra internauta.

De acordo com a polícia, a menina foi resgatada pela mãe e colocada para dentro do carro depois de ter pedido ajuda a um homem na rua. O vídeo que circula nas redes sociais não mostra esse momento, registrado apenas por imagens de câmeras de segurança de uma casa.

O delegado José Barreto, do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria), afirmou que a polícia tomou conhecimento das imagens nesta quinta-feira, 1º, e que o vídeo evidencia a ocorrência de um crime.

"É notório que ela (mãe) está expondo a perigo a vida daquela criança. Então, o crime de maus-tratos tem grandes indícios de ter ocorrido", declarou.

Depoimento

Barreto explicou que, como o caso aconteceu no dia anterior, a Polícia Civil não pôde prender a suspeita em flagrante. O advogado da mãe procurou a delegacia e informou que ela se apresentaria nesta sexta-feira, 2, para prestar depoimento no Nucria. A menina também será ouvida.

"O advogado disse que vai apresentar a criança aqui. Nós precisamos que ela seja ouvida pelo nosso setor de psicologia", afirmou o delegado.

Segundo a polícia, os pais da menina são divorciados e disputam a guarda dela. O pai foi localizado, ouvido pelos investigadores e pediu medida protetiva. Em seu depoimento, o homem negou que a mulher já tenha submetido a filha a uma situação parecida com a de quarta.

O delegado descartou a hipótese de que a mulher não tenha percebido que a criança estava fora do veículo. "A criança grita o tempo inteiro, a ponto de uma pessoa que está numa casa, alguns metros dali, ter saído de dentro de casa para pegar um celular e filmar."

A autora do vídeo foi localizada pela polícia e também prestará depoimento como testemunha. A ação foi elogiada por Barreto. "Nós precisamos dessa ajuda da população. Qualquer situação que envolva algum crime contra menores de idade deve ser trazida para o Nucria", disse. "Nós vamos tomar as medidas cabíveis."