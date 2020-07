Vídeo mostra momento que trem arrasta carro em Caçapava, no interior de SP

Um carro foi atingido por um trem na manhã desta quarta-feira, 22, em Caçapava, no interior de São Paulo. O local conta com avisos sonoros e com uma cancela, mas o motorista avançou com o veículo e não conseguiu atravessar os trilhos a tempo. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o carro ser arrastado pelo trem. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Leia Também AO VIVO - Acompanhe as notícias do coronavírus em tempo real

De acordo com a Polícia Militar, o motorista tentava atravessar a linha, mas o carro teve uma pane e desligou. Quando fazia a manobra, o motorista não conseguiu ligar o veículo antes que o trem se aproximasse. O condutor e o passageiro deixaram o automóvel, que foi atingido pelo trem.

Segundo a PM, o sinal de segurança estava acionado, alertando sobre a aproximação do trem, e a cancela abaixava quando o motorista avançou e tentou passar.

Um vídeo mostra o momento do acidente, confira: