Vídeo mostra suspeito do 'crime da mala' no Rio

RIO - As imagens do circuito de vigilância de um prédio podem ajudar a polícia a confirmar que Rafael da Silva de Lima, de 27 anos, matou a mulher Íris Bezerra de Freitas, de 21, e jogou o corpo dentro de uma mala na Avenida Visconde de Albuquerque, no Leblon, área nobre da zona sul carioca.

"As imagens mostram um homem carregando no ombro uma mala, que é a mesma onde foi encontrada a vítima. O tipo físico e semelhante ao do marido. Após a prisão do suspeito, nós vamos comparar as roupas", disse o delegado titular da Divisão de Homicídios, Felipe Ettore.

O Tribunal de Justiça do Rio decretou no domingo a prisão temporária de Rafael. Ettore acredita que a prisão dele "é uma questão de horas".