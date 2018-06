Videogame sobre guerra com tráfico é liberado Está liberada a comercialização no País do videogame Counter-Strike que, segundo o Ministério Público Federal, tem como conteúdo a guerra entre traficantes e policiais do Rio. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região derrubou proibição judicial para comercialização. A Eletronics Arts alegou que proibição seria censura.