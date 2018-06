Vídeos de internautas mostram transtornos causados pela chuva no RJ

Muitos dos transtornos causados pela chuva na noite deste domingo, 17, na capital e na região serrana do Rio de Janeiro foram registrados por internautas através de vídeos no Youtube. As imagens mostram ruas e praças alagadas, casas e pessoas ilhadas, além de carros sendo arrastados pela enxurrada.

Em Petrópolis, ao menos dez pessoas morreram por conta das consequências das chuvas, segundo o secretário de Estado de Defesa Civil, coronel Sérgio Simões. Cinquenta pessoas estão desalojadas em três bairros e ainda há risco de desabamento nesta segunda-feira, 18.

A chuva está fraca nesta manhã em Petrópolis, mas ainda há pontos de alagamento na cidade. O internauta Filipe Martins registrou uma praça totalmente tomada pelas águas:

Os pontos mais atingidos pelo temporal em Petrópolis foram o centro e a zona sul:

Apesar da escuridão na madrugada, internautas tentaram registrar a intensidade das chuvas:

Um veículo chegou a ser arrastado pela enchente no Rio de Janeiro, em um ponto não identificado pelo internauta:

Carros e ônibus enfrentaram dificuldades para transitar pela Avenida Brasil, na zona norte do Rio de Janeiro. Um vídeo registrado na altura do bairro Manguinhos mostra o alagamento na via:

A Avenida Maracanã, na Tijuca, também foi tomada pelas águas da chuva:

Diversos pontos da capital fluminense sofreram transtornos por conta das chuvas deste domingo, mas muitos internautas não especificaram o local do registro das imagens: