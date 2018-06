Viés de vilão Todo recesso parlamentar é a mesma coisa: Marcos Valério volta ao noticiário no papel de vilão coadjuvante do jornalismo investigativo. Faz escada, dessa vez, para o banqueiro Daniel Dantas, que protagoniza a temporada off-Congresso de escândalos financeiros. À exceção talvez de José Sarney, que não dá descanso aos jornais nem quando sai de férias, ninguém mais consegue competir em espaço na mídia com a má notícia em pessoa encarnada pelo dono do Opportunity. Daniel Dantas virou paradigma de suspeito, uma espécie de Sarney do mercado financeiro: não há denúncia que não lhe caia feito luva. Não é o caso de Marcos Valério, contra quem as acusações ganham até uma certa ternura com o passar do tempo. Agora mesmo, o empresário mineiro está de volta aos jornais enquadrado em "crime de exploração de prestígio". Parece deslize de celebridade, né não? DRAMA PESSOAL É comovente a luta do repórter César Tralli contra a calvície no telejornalismo brasileiro. Até a cabeleireira da Miriam Leitão foi convocada às pressas no Bom Dia Brasil para dar sustentabilidade à franja do coleguinha no Jornal Nacional. Só se fala disso na TV Globo! TÁ LIGADO? ?Se tu der resolve!? Fernando Sarney, num papo de guarda da esquina com o pai, José Sarney O bom humor em pessoa Imagina a alegria dos jogadores do Palmeiras com a chegada de Muricy Ramalho ao Parque Antártica! Trabalhar com um técnico brincalhão assim sempre foi o sonho da galera. Mal comparando A pancadaria no parlamento sul-coreano pode ter sido incitada pelo incansável Heráclito Fortes. Seria parte da estratégia do senador para mostrar que o Congresso Nacional não é tão ruim quanto falam em Brasília. Céu sem limite Colisão com Júpiter pode ter sido provocada por embriaguez de asteroide. O que tem de cometa bêbado circulando pela Via Láctea, francamente, convém de vez em quando dar uma olhadinha pra cima. Pit stop arretado O presidente de Cuba, Raúl Castro, manteve ontem um velho costume de seu irmão Fidel: na volta da África, a caminho de Havana, fez uma parada técnica de reabastecimento em Salvador, na Bahia. Encheu o tanque de acarajé! Prestigiado Jesus é esperado em todos os lugares: Madri, Oslo, Praga, Munique, Budapeste, Tel-Aviv... Segue firme na turnê mundial da Madonna, a despeito do boato de que a cantora o teria jogado pra fora do palco em Barcelona. DNA de penteado Amigos de Roberto Justus comentam que a filhinha recém-nascida do publicitário é a cara do pai: "O cabelo, então, é igualzinho!"