Vigia e assaltante morrem durante suposto tiroteio no Rio Dois jovens foram mortos a tiros por volta das 22h de terça-feira, 3, na zona norte do Rio de Janeiro numa suposta troca de tiros entre um assaltante e um vigia de rua noturno. O suposto tiroteio ocorreu na esquina da Avenida Dom Hélder Câmara com a Rua Caetano da Silva, no bairro de Cascadura. Segundo o que a Polícia Militar relatou ao delegado plantonista da 28ª Delegacia, de Campinho, após colher dados no local dos fatos, o segurança Leandro Rodrigues Vieira, de 21 anos, mesmo de folga, usando bermuda e camiseta, teria flagrado Rodrigo Torres Pinheiro, de 25 anos, realizando um assalto. Ao tentar impedir a ação do criminoso, o vigia foi baleado, morrendo no local, mas teria atingido o bandido, que ainda conseguiu fugir, mas caiu na Rua João de Matos, em Quintino Bocaiúva, bairro vizinho, onde morreu. Em boletim de ocorrência registrado na delegacia de Campinho, policiais militares do 09º Batalhão, de Rocha Miranda, negam que tenham trocado tiros com Rodrigo.