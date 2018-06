Vigia é baleado em supermercado da zona norte de SP O vigia Anderson Aparecido de Almeida, de 27 anos, levou dois tiros de fuzil, no peito e no abdome, no final da noite de domingo, 8. O crime aconteceu enquanto Almeida trabalhava em um supermercado da Freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo. Dois homens, um deles armados com o fuzil, chegaram em um carro preto e dispararam contra o vigia, que foi levado ao Hospital de Vila Penteado, onde continuava internado. Um segurança presenciou o crime, que aconteceu na parte de trás do supermercado, e estava em choque. A polícia não acredita na hipótese de assalto, e sim que os atiradores foram ao local para matar Almeida. O supermercado estava funcionando no momento em que o vigia foi baleado, mas isso ocorreu na parte de trás da loja.