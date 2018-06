Vigilância confirma 140 casos de leptospirose em SC

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde catarinense confirmou, na terça-feira, 16, 140 casos de leptospirose nos municípios castigados pelas chuvas. Desde 22 de novembro, houve a notificação de 997 suspeitas. Dessas, 460 estão em análise e 397 foram descartados. Veja também: Exército afasta envolvidos em furtos de doações em SC Após furtos, SC contrata empresa para controlar doações Saiba como ajudar as vítimas das chuvas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Itajaí acumula o maior número de infectados: 26. Blumenau e Joinville vêm em seguida, com 24 e 14, respectivamente. Os demais casos são de Camboriú (9), Tijucas (9), Florianópolis (8), Balneário Camboriú (6), Gaspar (5), Ilhota (5), Itapema (5), Jaraguá do Sul (4), Timbó (3), Navegantes (3), Palhoça (3), Santo Amaro da Imperatriz (3), Itapoá (2), São Francisco do Sul (2) e as cidades de São João Batista, Biguaçu, Canelinha, São José, Rio dos Cedros, Brusque, Guabiruba, Indaial e Luiz Alves.