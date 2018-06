Vigilância inutiliza 626 quilos de alimentos em supermercado no Rio

SÃO PAULO - A Vigilância Sanitária Municipal do Rio de Janeiro inutilizou 626 quilos de alimentos impróprios para consumo em um supermercado localizado na Praça da Bandeira, no centro da cidade, nesta terça-feira, 12. A operação foi realizada após a Vigilância receber denúncias sobre falta de higiene e presença de roedores no local.

Três gerentes do supermercado responsáveis pelos setores de padaria, açougue e laticínios, foram autuados em flagrante pela prática de crimes contra o consumidor. Os presos responderão em liberdade após pagamento de fiança no valor de R$ 30 mil. O gerente geral do supermercado fugiu do local, mas ele também será indiciado pelos mesmos crimes.

Foram inutilizados 611,7 kg de alimentos por ausência de informações de procedimento, e apreendidos cerca de 15 kg alimentos com a data de validade vencida. Entre os alimentos inutilizados havia pães, queijos, linguiça, carne moída, rocambole, uva passa, ameixa, pizza, entre outros.

Os técnicos também interditaram uma máquina de gelo e o balcão de frios fatiados. O supermercado recebeu quatro multas, que totalizaram R$ 4.016,38, por falta de asseio, comercializar produtos impróprios para consumo, comercializar carne moída sem autorização e por conservar produtos fora da temperatura adequada.

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil orienta o consumidor a denunciar qualquer tipo de irregularidade observada ao setor de reclamações da Vigilância Sanitária, na Rua do Lavradio, 180, Centro, ou pelo telefone (21) 2224-9762.