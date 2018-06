Vigilância Sanitária apreende mais de 350 kg de comida em Salvador São Paulo, 6 - As equipes da Vigilância Sanitária de Salvador já apreenderam diversos alimentos impróprios para consumo em inspeções realizadas nos três circuitos do carnaval da cidade. Foram descartados 350 kg de diversos alimentos como laticínios e calabresa, além de 211 unidades de quibe cru, 2.500 unidades de hambúrguer e 152 bolinhos de queijo com validade expirada há mais de um ano.