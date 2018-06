Vigilância Sanitária encontra pombos em livraria no centro do Rio

O texto foi atualizado às 15h02 do dia 24 de janeiro de 2012.

SÃO PAULO - A Vigilância Sanitária encontrou pombos na Livraria Saraiva, localizada na Rua Sete de Setembro, no centro do Rio de Janeiro, durante inspeção feita na manhã desta quinta-feira, 19. Os fiscais foram ao local para verificar denúncias sobre a qualidade da água e problemas nas dependências dos funcionários.

No terceiro piso da livraria, que não estava em funcionamento, havia uma grande quantidade de fezes e penas, inclusive animais mortos. Os fiscais também encontraram umidade e infiltrações no refeitório e copa dos funcionários. A cisterna e as caixas d'água foram inspecionadas e foi constatado que a limpeza dos reservatórios não é realizada há mais de seis meses. Amostras da água de diferentes pontos foram coletadas e enviadas para análise em laboratório.

A livraria recebeu um termo de intimação para realização de serviços de impermeabilização e colocação de tampa de vedação da cisterna; limpeza das caixas d'água e cisterna, e apresentação de laudo de potabilidade da água; limpeza e higienização completa do terceiro andar com retirada dos pombos; e solução dos problemas de infiltrações no refeitório e copa do segundo andar. As exigências deverão ser cumpridas dentro de um prazo de 30 dias, sob risco de multa.

Em nota, a empresa contestou as informações e disse que os pombos, encontrados vivos, entraram no local devido a algumas telhas quebradas e as caixas d’água foram trocadas em novembro de 2011.

A livraria Saraiva informou que "toma as providências cabíveis e deve resolver todas as questões em até 30 dias, conforme consta no termo de visita da Vigilância Sanitária."