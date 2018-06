Vigilância Sanitária fecha seis estabelecimentos em shoppings no Rio

SÃO PAULO- A Vigilância Sanitária Municipal fechou nesta quinta-feira, 16, seis estabelecimentos em shoppings da cidade do Rio e inutilizou 269,6 kg de alimentos impróprios para consumo.

A operação "Shopping Saudável" foi realizada nos shoppings Rio Sul, em Botafogo; Avenida Central, no Centro; Via Parque e New York City Center, ambos na Barra da Tijuca; e Norte Shopping, no Cachambi. A ação contou com cerca de 250 técnicos para fiscalizar as áreas de alimento, saúde e de engenharia.

No shopping Rio Sul, 21 estabelecimentos alimentícios foram multados, sendo a maioria por falta de higiene ou por comercializar produtos sem procedência ou impróprios para consumo. No total, 28,6 kg de alimentos foram inutilizados. O shopping Rio Sul também foi multado, porque o ambulatório funcionava sem comprovação de licença sanitária.

No shopping Avenida Central, sete estabelecimentos foram autuados por comercializar ou manter alimentos fora da temperatura ideal, utilizar produtos impróprios para consumo ou por condições de higiene. Dezoito lanchonetes e restaurantes receberam intimação para fazer mudanças estruturais, que serão verificadas posteriormente. Ao todo, 9 kg de alimentos foram inutilizados.

A fiscalização multou 15 estabelecimentos no NorteShopping, a maioria por ter alimentos impróprios para consumo expostos e por ausência de água quente. Quarenta comerciantes foram intimados a fazer ajustes estruturais. Foram inutilizados 169 kg de alimentos.

No West Shopping, 5 estabelecimentos foram interditados totalmente e 14 foram multados por falta de asseio e comércio de produtos inadequados. Dois quiosques do McDonald's foram fechados por falta de higiene. Nos locais, foram inutilizados 3,75 kg de molho cheddar fora da temperatura adequada. Nas Lojas Americanas, foram inutilizados 3,7 kg de brigadeiros mofados. No shopping, foram inutilizados, no total, 30,23 kg de alimentos. Na área de saúde, uma ótica e um salão de beleza foram interditados parcialmente por problemas nos procedimentos de esterilização. O ambulatório do shopping recebeu intimação para adequação de suas instalações físicas e por ausência de responsável técnico.

Nos shoppings Via Parque e New York City Center, 18 estabelecimentos foram multados, a maioria por ter produtos impróprios para consumo e falta de asseio. No Via Parque, o McDonald's foi autuado por uso de óleo saturado de fritura, e as Lojas Americanas, por expor produtos fora da validade, sendo inutilizados 10 kg de alfajor, além de suco de laranja. No total, foram recolhidos 32,7 kg de alimentos nos dois shoppings. A empresa que presta serviço de limpeza para o shopping Via Parque também foi multada, por uso de produtos saneantes sem registro.