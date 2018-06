Vigilante é morto em assalto a banco em São Paulo Três homens invadiram uma agência do Banco do Brasil, no Sumarezinho, na zona oeste de São Paulo, por volta das 11 horas desta sexta-feira, 17. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, um vigilante, ainda não identificado, morreu no local após um tiroteio. O trio fugiu a pé e uma moto usada por eles foi abandonada na calçada em frente ao banco. Outro segurança, Clayton Antonio Ribeiro de Carvalho, foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital das Clínicas. As primeiras informações dão conta de que os assaltantes não levaram nada.