Vigilantes da limpeza Tem coisa mais desagradável do que ver bandejas empilhadas, com restos de comida, na praça de alimentação? Só mesmo sentar numa cadeira suja. Para que ninguém tenha uma indigestão de raiva, o Guia ficou atento aos shoppings que primam pela limpeza. Na vigilância da sujeira, ganhou dez o Frei Caneca: limpo, sem nenhum rastro de comida e com o chão brilhando. Outro que merece menção é o Ibirapuera. Apesar do movimento intenso, as funcionárias conseguiam manter o ambiente impecável. Iguatemi e Bourbon também têm equipe grande e rápida na limpeza.