Vigilantes protestam no Aeroporto do Galeão, no Rio

RIO - Vigilantes do Aeroporto Internacional do Galeão fazem na manhã desta sexta-feira, 18, uma manifestação no terminal 2. Segundo a assessoria de imprensa do aeroporto, o protesto não atrapalhou a rotina de embarque e desembarque e há vigilantes trabalhando em todos os postos de segurança.

Na quinta-feira, 17, os vigilantes fizeram paralisação relâmpago no Aeroporto Santos Dumont, sem registro de incidentes. A página do Sindicato dos Vigilantes do Rio de Janeiro informa que haverá paralisação também no Estádio do Maracanã. Segundo o sindicato, o protesto é contra a falta de reajuste salarial e por aumento na diária de R$ 100 para os agentes privados que vão trabalhar nos jogos da Copa.

Os vigilantes prometem grave geral para o dia 24 de abril, se não houver nova proposta dos empregadores.O site do sindicato informa que "os vigilantes querem o pagamento dos adicionais de periculosidade e risco de vida, reajuste salarial de 10%, tíquete-refeição de R$ 20,52, jornada semanal de 44 horas, desconto do auxílio alimentação de 20% para 5% e plano de saúde para titulares e dependentes, além da diária de R$ 180 para grandes eventos".