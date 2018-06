Vila destruída por tremor será refeita em área pública

A intenção do prefeito de Itacarambi José Ferreira de Paula (DEM), de que o Estado de Minas ou a União financiassem a compra de uma fazenda de cerca de 620 hectares - da qual possui participação - para a instalação das famílias desabrigadas pelo terremoto do domingo, não vingou. Após reunião entre representantes da prefeitura, um técnico da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais (Cohab-MG) e pesquisadores do Observatório de Sismologia da Universidade de Brasília (UnB), ficou definido que um terreno no bairro São José, na área urbana do município, será usada para a reconstrução das casas. A prefeitura é a proprietária do local. Na terça-feira, o prefeito sugeriu a compra da fazenda, avaliada por ele em R$ 2 milhões, para a acomodação das famílias retiradas da comunidade rural de Caraíbas após o tremor de 4,9 pontos. E pediu ajuda financeira aos governos estadual e federal. No dia seguinte, o governo mineiro divulgou nota afirmando que as novas casas prometidas aos desabrigados pelo terremoto da madrugada do domingo seriam ''''construídas em terreno cedido pela prefeitura, que não apresente riscos''''. DEMOLIÇÃO Segundo o governo estadual, a alternativa do bairro São José foi apresentada aos moradores de Caraíbas, que concordaram com o novo local. A preocupação das autoridades é quanto a possibilidade de reocupação irregular das residências no povoado, o mais afetado pelo tremor. A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) orientou a prefeitura de Itacarambi a demolir as casas atingidas na localidade. Praticamente todas as 76 residências foram condenadas pela vistoria do Corpo de Bombeiros. Ainda não há data para o início da demolição. Nos próximos dias, o governo mineiro deverá iniciar a sondagem do subsolo e o levantamento topográfico preliminar do bairro São José. Apesar da decisão, a prefeitura está em entendimentos com a Agropecuária Colonial para adquirir uma área contígua, de modo a comportar toda a antiga vila.