Vila Isabel fala dos cabelos, com imagens de Sansão e Rapunzel

A vila desfilou coalhada de beldades – Sabrina Sato, à frente da bateria, Tathiana Pagung, ex-rainha de bateria da Mocidade, Quitéria Chagas, ex-Império Serrano, e as atrizes Bárbara Borges e Júlia Almeida. “Desfilei em São Paulo ontem de manhã. Dormi só quatro horas. Mas o que tem de estar preparado é o coração. E eu já estou animada”, afirmou Sabrina, que desfilou como rainha medieval.

A paulista interagiu o tempo todo com a bateria – ela sambou entre os ritmistas e ainda foi erguida por eles. Mestre Átila também fez muitas paradinhas durante a apresentação.

Os cabelos do enredo patrocinado apareceram emaranhados na cabeça de Shiva, trançados, como na cabeça dos nativos do povo hopi, do Arizona, crespos nas bruxas, louros e longos numa Rapunzel mirim, que abriu o desfile. Janaína Guerra, que interpretou Lady Godiva, falou sobre a difícil preparação para receber tantas madeixas. “Um mês atrás, recebi um aplique de 350 gramas de cabelo. Levou cinco horas. Hoje, recebi mais 400 gramas. Fiquei mais quatro horas. Mas vale a pena. Ficou perfeito”, contou.

Antes da apresentação da escola, a cantora Mart’nália torcia por muita chuva. “É para igualar as chances. A Portela, a União da Ilha e a Grande Rio se deram mal por causa do fogo. É um campeonato sem competidores. Um temporal pelo menos iria zerar a disputa”. No lugar da tempestade, veio uma chuva fina, que não tirou o brilho do primeiro desfile da carnavalesca Rosa Magalhães à frente da Vila.