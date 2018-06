Vila Isabel lembra centenário de Noel Rosa com capricho

RIO - Penúltima escola a entrar na Marquês de Sapucaí, a Unidos de Vila Isabel lembrou a vida e a boemia de Noel Rosa, no ano em que o sambista e compositor completaria 100 anos. "Noel paira sobre a Vila", disse o presidente da escola, Wilson Vieira Alves, para explicar a escolha do enredo "Noel: a presença do poeta na Vila". Buscando o terceiro título de campeã do Grupo Especial do carnaval carioca, a agremiação fez um desfile caprichado, com samba-enredo assinado por outro sambista de respeito: Martinho da Vila.

A Vila Isabel optou por focar não nas músicas, mas na vida curta do artista - ele morreu aos 26 anos - em 31 alas, formada por 3,5 mil componentes, e oito carros alegóricos. Cada setor representou uma fase da vida de Noel, em ordem cronológica. Destaques para sua descoberta como sambista, a influência do morro e da boemia e para as participações no teatro de revista, rádio e cinema.

A apresentação não tinha nada de tristeza: "Não vamos tratar da morte, o desfile terá o clima de sua vida alegre, da boemia", afirmou Alves, antes de entrar na avenida. A inovação ficou por conta da bateria, que teve a estreia de mestre Átila no comando. Como rainha de bateria, a dançarina Gracyanne Barbosa.

A escola finalizou o desfile dentro do tempo, de 82 minutos, e não foi prejudicada por incidentes. A recepção do público foi boa. O presidente da agremiação evitou o clima de "já ganhou". "Resultado, só na apuração. Mas é claro que uma escola com um enredo, com conteúdo bem descrito e um samba fantástico já entra com vantagem", afirmou.

VOLTA DE MARTINHO

Presidente de honra da agremiação, Martinho da Vila não assinava um samba da escola há 17 anos. "Noel Rosa para a Vila Isabel é quase uma entidade, um santo", afirmou em entrevista à Agência Estado, na última quinta-feira.

Antes da escolha do enredo, era Martinho quem ganharia uma homenagem da escola. Mas, por ocasião do centenário do lendário sambista, a diretoria optou por Noel. Ao blog Samba de Primeira, Martinho defendeu a escolha: "O enredo sobre a vida de Noel Rosa vai ser o da minha vida."

(Com Roberta Pennafort, de O Estado de S. Paulo)