Vila Madalena sofre com tráfego caótico

Há mais de um mês, em pelo menos três cruzamentos da Vila Madalena, zona oeste de São Paulo, foram instalados novos semáforos. Ainda desligados, vêm confundindo os motoristas, além de aumentar o risco de acidentes. Segundo moradores, os semáforos eram parte do projeto de mudança de sentido de ruas da região. Apesar de instalados os sinais, o projeto ainda não saiu do papel e continua em fase de estudo pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). As mudanças no trânsito, inicialmente, fariam parte da construção de um boulevard no quadrilátero das Ruas Wisard, Mourato Coelho, Harmonia e Aspicuelta, em parceria com a AmBev, também em fase de reestudo. Os acidentes acontecem principalmente nos cruzamentos das Ruas Girassol com Wisard e desta com a Harmonia. Segundo pedestres, quando não existiam os semáforos desligados, os motoristas prestavam mais atenção nos cruzamentos e nas preferenciais. Agora, com os sinais à vista, os motoristas tentam cruzar uns na frente dos outros. Ricardo Pagano, de 22 anos, sócio do Bar do Bentinho, diz que placas de sinalização foram colocadas na região para alertar para a mudança de sentido das ruas. As placas, que também estavam ensacadas, acabaram descobertas pelo vento e a chuva. Em razão disso, um acidente grave aconteceu na Rua Wisard, no mês passado. A CET não confirma o fato. Logo após, no entanto, as placas foram retiradas.