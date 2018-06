Vila Mariana ganha ecoponto para descarte de entulhos A subprefeitura da Vila Mariana inaugurou nesta sexta-feira, 20, o Ecoponto Mirandópolis, na esquina das avenidas José maria Whitaker e Casemiro da Rocha. O bairro possui 28 pontos onde são jogados ilegalmente móveis usados, pedaços de madeira e, principalmente, materiais de construção civil. O local mais critico é o Largo Senador Raul Cardoso, que recebe, diariamente, grandes quantidades de entulho. O coordenador de obras da subprefeitura da Vila Mariana, Mauricio Possenti, afirmou que no novo ecoponto podem ser deixados "entulhos, restos de obras, móveis antigos, madeiras", entre outros materiais. De acordo com o coordenador, cada pessoa pode levar, por dia, um metro cúbico de material, que corresponde a 25% do volume de uma caçamba. O ecoponto da região da Villa Mariana é o 10º da cidade e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. De lá, os entulhos e outros objetos seguem para uma central de reciclagem em Itaquera.