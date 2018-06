Vila Matilde e Peruche retornam ao Grupo de Acesso

A Nenê de Vila Matilde é uma das mais tradicionais escolas de samba da cidade de São Paulo, com 11 títulos de carnaval, sendo 10 no Grupo Especial. O mais recente ocorreu em 2010, quando se sagrou campeã do Grupo de Acesso, para onde voltará em 2012. No carnaval deste ano, a escola foi a primeira a entrar na avenida na noite de sábado, segundo dia de desfiles do Grupo Especial, contando a história do sal e a sua utilização pelo homem.

A Unidos do Peruche retorna ao Grupo de Acesso, depois de ter subido ao Grupo Especial em 2010, assim como a Nenê de Vila Matilde. A agremiação iniciou a apuração dos votos deste ano com desvantagem de 5 pontos em relação às demais escolas, em razão de punições por não ter cumprido regras do desfile. A escola foi a primeira a desfilar na noite de sexta-feira, falando sobre os 100 anos do Teatro Municipal de São Paulo.