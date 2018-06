Vilela vai à Justiça contra reajustes

O governador Teotônio Vilela Filho (foto) reassume hoje o comando do governo de Alagoas decidido a recorrer à Justiça para manter o veto ao artigo do Orçamento do Estado que reajustou os duodécimos da Assembleia, do Ministério Público Estadual e do Tribunal de Contas do Estado. Caso os reajustes sejam mantidos no Orçamento estadual, estimado em R$ 5,7 bilhões, o Executivo terá uma perda superior a R$ 25 milhões. "É decisão de governo não promulgar o Orçamento do Estado para 2010 do jeito que foi aprovado pela Assembleia, com reajuste nos duodécimos", afirmou o vice-governador José Wanderley Neto.