Villa Lobos terá piso contra acidentes

O playground do Parque Estadual Villa Lobos, no Alto de Pinheiros, na zona oeste da capital, terá até a semana que vem a totalidade de sua área, onde estão 20 brinquedos, revestida com uma manta de borracha para prevenir acidentes com crianças. Os brinquedos, muitos deles altos, como a casinha e o labirinto, ficavam, desde a inauguração do parque, em 1994, em área de lajotas de concreto duro, com risco de acidentes para crianças. Para os maiores de 1,5 metro de altura, o risco de acidentes é quatro vezes maior, de acordo com levantamento da ONG Criança Segura. Segundo o Ministério da Saúde, as quedas representam 55% dos motivos de hospitalizações de crianças entre 0 e 14 anos. A direção do parque adquiriu o equipamento para isolar o solo depois que reportagem do Estado e do Jornal da Tarde, publicada em 14 de março, mostrou os riscos a que as crianças estão sujeitas nos parquinhos públicos da capital. "Fizemos uma avaliação e observamos que havia possibilidade de acidentes. Decidimos comprar o revestimento, que terminaremos de instalar na semana que vem", diz o administrador do parque, José Henrique dos Santos. Segundo as diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), os brinquedos de playgrounds devem estar instalados em solos fofos, capazes de absorver impactos e diminuir o risco de ferimentos. "De preferência, deve ser areia macia, terra não compactada, placas emborrachadas ou grama", diz o coordenador da Comissão de Estudos de Segurança em Brinquedos da ABNT, Fábio Namiki. Em outros parques da cidade há exemplos de risco, como a falta de barreiras de segurança nos brinquedos, pontas de metal, pregos parafusos, lascas de madeira e ferrugem à mostra e até teias de aranha, como no playground do Parque do Piqueri, no Tatuapé, na zona leste.