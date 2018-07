Vilma diz à polícia que sua filha legítima pode ter sido trocada Vilma Martins, a mulher acusada de ter seqüestrado dois de seus filhos, deu nesta quinta-feira seu primeiro depoimento à Justiça. Ela voltou a afirmar que deu à luz uma criança no Hospital de Itaguari, em 5 de março de 1979. Segundo Vilma, do parto nasceu Aparecida Fernanda Ribeiro, que foi seqüestrada em Goiânia um dia antes e registrada por Vilma como Roberta Jamilly Martins. A garota tem hoje 24 anos. Vilma deixou a Casa de Prisão Provisória de Goiânia (CPP), onde está presa, sob forte esquema de segurança. Ela foi levada por agentes da Polícia Civil para o Fórum de Goiânia. Vilma disse que acha possível que sua filha tenha morrido e tenha sido substituída por outra criança, que seria Aparecida Fernanda. Segundo o juiz Marcelo Fleury Curado Dias, da 9ª Vara Criminal, Vilma não entrou em contradição com o que havia dito anteriormente à polícia a respeito do seqüestro de Aparecida Fernanda. Vilma disse ao juiz que, após dar à luz uma criança no Hospital de Itaguari, no dia 5 de março de 1979, o bebê sofreu insuficiência respiratória e foi trazido para Goiânia pelo médico Rubens Dantas - que já morreu. Segundo Vilma, o médico trouxe o bebê para o Hospital da Criança, em Goiânia, e ali sua filha poderia ter sido substituída por Roberta Jamilly. Vilma falou por cerca uma hora, sempre acompanhada da advogada Rosângela Magalhães. Vilma passou mal no fim do depoimento e um funcionário do departamento médico do Tribunal de Justiça foi chamado para aferir sua pressão arterial, mas nada grave foi constatado. Os advogados de Vilma têm agora três dias para apresentar a defesa dela. Enquanto isso, o juiz continua a ouvir testemunhas de acusação. Depois, serão inquiridas as testemunhas de defesa. Os advogados esperam para a próxima semana o julgamento do mérito de dois pedidos de habeas-corpus pedidos pelos advogados de Vilma Martins. A casa de Vilma foi assaltada na manhã desta quarta-feira por três homens encapuzados. Eles invadiram a casa por volta das 7 da manhã e roubaram um Gol vermelho de uma amiga de Vilma e vários objetos que estavam na casa. Segundo Roberta Jamilly, que registrou a ocorrência, os bandidos eram violentos e levaram uma TV, um computador, três celulares, jóias, um relógio e cheques do Banco do Brasil em nome de Christiane Michelle Martins, filha de Vilma. O carro foi localizado pela polícia na tarde de quarta-feira.