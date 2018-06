Vilma Martins deve retornar à prisão nesta sexta-feira A ex-empresária Vilma Martins deve retornar à Casa do Albergado, em Goiânia, nesta sexta-feira, 25, quando receberá alta do Hospital São Bernardo, onde está internada há cinco dias, em Aparecida de Goiânia, devido a uma crise de hipertensão. Segundo explicou Jane Buccar, da Assistência Social da Casa do Albergado, Vilma Martins tem sofrido crises reais de hipertensão: "Ela sofre, sim, de pressão alta", disse nesta quinta-feira, 24, momentos antes de visitar a ex-empresária no hospital, para saber o estado de saúde da reeducanda. Buccar também explicou que, além da pressão alta, a mulher que seqüestrou o garoto Pedrinho, nos anos 80 em Brasília, costuma ter crises depressivas. Vilma Martins cumpre pena de 15 anos e nove meses por falsidade ideológica e por ter seqüestrado Pedro Rosalino Braule Pinto Júnior e Aparecida Fernanda Ribeiro e registrado as crianças como filhos naturais.