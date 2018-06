Vinte e um permanecem internados após incêndio na BA Das 27 pessoas atingidas em um incêndio ocorrido na segunda-feira, 27, em um terreiro de candomblé localizado no bairro de Pirajá, em Salvador , 21 continuavam internados no começo da noite em hospitais da capital baiana - três deles em estado grave, com queimaduras em mais de 80% do corpo. Segundo André Luciano de Andrade, o diretor-geral do Hospital Geral do Estado, onde 13 vítimas estão internadas, os pacientes estão conscientes, mas não há previsão de alta para nenhum dos feridos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início quando fagulhas de fogos de artifício que estavam sendo usados em uma festa no local, atingiram bandeirolas de plástico e papel que enfeitavam o local. O fogo propagou-se rapidamente pelas paredes de compensado do terreiro, de cerca de 20 metros quadrados, onde estavam cerca de 50 pessoas.